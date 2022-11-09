Нападник Барселони та збірної Польщі Роберт Лєвандовскі отримав "Золотий бутс" – нагороду за найбільшу кількість голів у сезоні у топ-чемпіонатах Європи. Про це повідомляє польський портал Meczyki.

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Цю нагороду Лєвандовскі заробляв у складі Баварії минулого сезону. У чемпіонаті Німеччини 2021/22 поляк відзначився 35 разів і відірвався від форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе, на рахунку якого 28 м'ячів.

Свою нагороду Лєвандовскі отримав у Барселоні з рук Карлеса Пуйоля – легендарного у минулому капітана каталонської команди.

"Я намагатимуся отримати ще один "Золотий бутс", цього разу вже у складі Барселони", – сказав Лєвандовскі.

Зазначимо, що для Роберта це вже другий "Золотий бутс" у кар'єрі. Раніше він вигравав цю персональну нагороду завдяки успіхам у сезоні 2020/21.

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