Нападающий Барселоны и сборной Польши Роберт Левандовски получил "Золотую бутсу" – награду за наибольшее количество голов в сезоне в топ-чемпионатах Европы. Об этом информирует польский портал Meczyki.

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Эту награду Левандовски зарабатывал в составе Баварии в прошлом сезоне. В чемпионате Германии 2021/22 поляк отличился 35 раз и оторвался от форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, на счету которого было 28 забитых мячей.

Свою награду Левандовски получил в Барселоне из рук Карлеса Пуйоля – легендарного в прошлом капитана каталонской команды.

"Я постараюсь получить еще одну "Золотую бутсу", на этот раз уже в составе Барселоны", – отметил Левандовски.

Отметим, что для Роберта это уже вторая "Золотая бутса" в карьере. Ранее он выигрывал эту персональную награду благодаря успехам в сезоне 2020/21.

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