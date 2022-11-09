Нападник Барселони Роберт Лєвандовскі ризикує пропустити кілька поєдинків своєї команди в чемпіонаті Іспанії. Все через поведінку після червоної картки у грі з Осасуною.

Ще в першому таймі 34-річний поляк отримав дві жовті від Хесуса Хіля Мансано і залишив Барсу в меншості. Підопічні Хаві зуміли виграти (2:1), але Лєвандовскі може отримати проблеми.

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Після вилучення Роберт продемонстрував свою незгоду з рішенням арбітра. Спершу він протестував на полі, а йдучи в роздягальню, двічі приклав палець до носа, а тоді показавши ним на суддю. У Німеччині, де раніше виступав Лєвандовскі, цей жест означає зневагу, повідомляє Cadena Ser.

Поведінку форварда розгляне спеціальна комісія. Матч проти Еспаньйола, запланований на 31 грудня, зірка Барселони точно пропустить. За інформацією AS, існує велика ймовірність, що Роберта дискваліфікують на три матчі – відповідно, тоді він не зіграє проти Атлетіко і Бетіса.

Завдяки перемозі над Осасуною Барселона пішла на міжнародну перерву лідером чемпіонату Іспанії – Реал відстає на 5 очок і має гру в запасі. Лєвандовскі забив за "синьо-гранатових" 18 голів у всіх турнірах, зігравши 19 матчів.

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