Сьогодні у Польщі повідомили, що Роберт Лєвандовскі влітку покине Баварію вільним агентом і продовжить кар'єру в Барселоні, підписавши контракт на три роки. Однак люди, наближені до футболіста, не підтвердили цього.

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"Ще нічого не вирішено і нічого не відомо. Лєвандовскі не веде перемовин з Барселоною. Барселона теж не контактувала з Баварією", – цитує відповідь Sportowe Fakty.

Не виключено, що розмови про Барселону є агентськими іграми Піні Захаві, який представляє інтереси форварда і хоче вибити для свого клієнта вищу зарплатню. Нараз Роберт не визначився з майбутнім – існує варіант, що він підпише новий контракт з Баварією, хоча на нього претендують низка топ-клубів.

Лєвандовскі виступає за Баварію з 2014 року, перейшовши з Борусії Дортмунд. Найвище досягнення поляка – перемога в ЛЧ 2019/20.

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