Сегодня в Польше сообщили, что Роберт Левандовски летом покинет Баварию свободным агентом и продолжит карьеру в Барселоне, подписав контракт на три года. Однако люди, приближенные к футболисту, этого не подтвердили.

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"Еще ничего не решено и ничего не известно. Левандовски не ведет переговоров с Барселоной. Барселона тоже не контактировала с Баварией", – цитирует ответ Sportowe Fakty.

Не исключено, что разговоры о Барселоне являются агентскими играми Пини Захави, представляющего интересы форварда и желающего выбить для своего клиента более высокую зарплату. В настоящее время Роберт не определился с будущим – существует вариант, что он подпишет новый контракт с Баварией, хотя на него претендуют ряд топ-клубов.

Левандовски выступает за Баварию с 2014 года, перейдя из Боруссии Дортмунд. Высшее достижение поляка – победа в ЛЧ 2019/20.

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