Лєвандовскі готовий завершити кар'єру в Баварії

Нападник мюнхенської Баварії Роберт Лєвандовскі заявив, що не планує змінювати команду.

"Є ймовірність, що я залишуся в Баварії надовго. Я не збираюся нікуди йти. Моє серце на всі 100 відсотків належить Баварії, я повністю ототожнюю себе з цим клубом.

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Я виразно розглядаю можливість того, щоб завершити кар'єру в Мюнхені. Зараз я не думаю про зміни. Так, влітку були певні проблеми, але зараз усе гаразд", – цитує Лєвандовскі Sport Bild.

Нагадаємо, чинна угода 30-річного форварда з Баварією розрахована до літа 2021 року.

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У нинішньому сезоні Лєвандовскі зіграв 16 матчів у складі мюнхенської команди, забив 10 голів і віддав 5 результативних передач.