Лєвандовскі став 7-м гравцем, який забив 50 голів у Лізі Чемпіонів

Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі оформив дубль у матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з Бенфікою.

Ці голи стали для польського форварда 50-м і 51-м в Лізі Чемпіонів. 30-річний голеадор став лише 7-м гравцем в історії турніру, якому підкорилася позначка в 50 забитих м'ячів, повідомляє прес-служба організації.

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Для цього Роберту знадобилося 77 поєдинків. Лише Руд ван Ністелрой (62 ігор) і Ліонель Мессі (66) упоралися з цим завданням швидше поляка.