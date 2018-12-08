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Лєвандовскі встановив неймовірне досягнення – попереду лише Герд Мюллер та Хайнкес

19:13 206 Читать на русском
Лєвандовскі встановив неймовірне досягнення – попереду лише Герд Мюллер та Хайнкес
Роберт Лєвандовскі / УЄФА

Форвард Баварії Роберт Лєвандовскі оформив дубль у ворота Нюрнберга (3:0), який став для нього 50-м у кар'єрі.

У матчі 14 туру Бундесліги Баварія вдома розгромила в дербі Нюрнберг (3:0), дублем відзначився Роберт Лєвандовскі.

Мата забив 50-й гол в АПЛ – лише 4 іспанці досягнули цієї позначки до нього

Це вже 50-й дубль для поляка в кар'єрі, більше має лише легендарний німецький нападник Герд Мюллер, у якого 87 дублів, а також екс-наставник Роберта Юпп Хайнкес (51).

Баварія після 14 турів перебуває на 2 сходинці в турнірній таблиці Бундесліги і має 27 очок, відстаючи від Борусії Д на 9 пунктів.

Німеччина14 турАльянц-Арена (Мюнхен)

Баварія - Нюрнберг: Субота 08 грудня 2018

Баварія
Матч завершено
3 : 0
Нюрнберг
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Теги
Баварія - Нюрнберг Баварія Баварія Німеччина Юпп Хайнкес Юпп Хайнкес Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі Герд Мюллер
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