Схоже, у каталонському клубі не переймалися тим, аби вивчити біографію свого зіркового новачка.

Барселона та Баварія нарешті досягли домовленості про перехід Лєвандовскі. Форвард уже прибув у розташування своєї нової команди, де завершує формальні процеси перед остаточним завершенням трансферу.

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Тим часом Барселона намагається витиснути максимум з цієї події, висвітлюючи ледь не кожен крок Роберта. Зокрема, клубний телеканал підготував відео про "перший день Лєвандовскі в Барселоні". Однак редактори BarcaTV припустилися жахливої помилки. У титрах до новини вони назвали футболіста "німецьким форвардом".

Звісно, це викликало шквал обурення. Журналіст Canal+ Якуб Кренцідло написав у Twitter: "Вони щойно розізлили 40 мільйонів поляків". Було багато коментарів іспанською мовою, але новина з помилкою провисіла на сайті кілька годин. Лише після втручання авторитетного журналіста Жерара Ромеро справедливість відновили, повідомляє Meczyki. Цікаво, що Лєвандовскі – перший легіонер з Польщі в історії Барселони.

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