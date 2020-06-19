Лєднєв відзначив прогрес Зорі та знайшов схожу рису з Динамо

Хавбек Зорі Богдан Лєднєв підкреслив, що готовий до гри за Динамо.

"Моя висока статистика у нинішньому сезоні? Вважаю, якщо у Динамо у мене буде така ж статистика, то це буде вже інший рівень.

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Проти Динамо грають в більш закритий футбол? Я не скажу, що проти Динамо зараз в більш закритий футбол грають, ніж проти Зорі. Проти Зорі Шахтар стоїть в захисті і грає на контратаках. Я не думаю, що буде великий контраст", – розповів Лєднєв в програмі Бомбардир.

Нагадаємо, Богдан виступає за Зорю на правах оренди, а його контракт належить Динамо. У нинішньому сезоні УПЛ хавбек провів 23 матчі, в яких відзначився 11-ма голами та трьома асистами.

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