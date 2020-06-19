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"Сказав, що я п’ятий у списку, хоча там 3 гравці були": Лєднєв зізнався, хто завадив йому заграти за Динамо

12:27 - Читать на русском
"Сказав, що я п’ятий у списку, хоча там 3 гравці були": Лєднєв зізнався, хто завадив йому заграти за Динамо
Богдан Лєднєв / Фото ФК Зоря

Хавбек Зорі Богдан Лєднєв без особливої радості пригадує співпрацю з екс-наставником Динамо.

"Зрозумів, що в Динамо шансів у мене не буде, після одних зборів. Я став найкращим бомбардиром у дублі, поїхав на збори з першою командою, але думаю, що це скоріше було якимось бонусом.

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У Динамо ще Хацкевич мені говорив, що у мене ігрового часу не буде. І почав називати футболістів на мою позицію, сказав, що я п’ятий у списку, хоча там три гравці були. А тут я – п’ятий.

А потім надійшла пропозиція від Юрія Вернидуба, від Зорі. Зрозумів, що немає сенсу сидіти в дублі і прийняв пропозицію перейти в Зорю. Я вважав, що для мене це крок вперед", – зазначив Лєднєв у програмі Бомбардир.

Нагадаємо, Богдан захищає кольори Зорі на правах оренди, а його контракт належить Динамо. У нинішньому сезоні УПЛ Лєднєв провів 23 матчі, в яких відзначився 11-ма голами та трьома асистами.

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Головне Олександр Олександр Хацкевич Богдан Богдан Лєднєв Динамо Динамо Зоря Зоря
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