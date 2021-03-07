"У Лізі Європи немає слабких команд. Хто б нам не випав, усі сильні та амбітні. Вільяреал – сильна команда із сильного чемпіонату Іспанії, гідно там грає. Потрібно налаштовуватися й грати. Якщо хочемо прогресувати, треба постаратися пройти якомога далі.

Луческу продовжив епічно відповідати на заклики ультрас піти з Динамо

Атмосфера на стадіоні була чудовою. Справжні вболівальники підтримують Динамо, а на тих, хто щось намагається продемонструвати, ні я, ні, сподіваюся, Луческу не звертаємо уваги. Мене цікавить тільки гра моєї команди", – сказав Суркіс в ефірі ПроФутбол.

До слова, акції протесту найактивніших прихильників Динамо розпочались із першого дня роботи румунського фахівця у Києві. З поверненням глядачів на трибуни стадіонів ультрас постійно вивішують банер з написом "Lucescu go away" (Луческу забирайся – прим. Футбол 24) і скандують це гасло.

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