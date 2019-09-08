Лєднєв – найкращий гравець Зорі в серпні

Недаремно екс-тренер Зорі Юрій Вернидуб називав Богдана Лєднєва одним з найперспективніших гравців УПЛ.
Хавбек Зорі Богдан Лєднєв визнаний найкращим гравцем луганців у серпні за підсумками голосування вболівальників, повідомляє офіційний сайт клубу.
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21-річний півзахисник випередив хавбека Богдана Михайліченка та форварда Назарія Русина, які посіли друге і третє місця відповідно.
В минулому місяці Лєднєву вдалось відзначитись трьома голами.
Нагадаємо, раніше наставник луганської команди Віктор Скрипник був визнаний найкращим тренером УПЛ в серпні.
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