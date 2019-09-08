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Лєднєв – найкращий гравець Зорі в серпні

20:42 143 Читать на русском
Лєднєв – найкращий гравець Зорі в серпні
Богдан Лєднєв / Фото ФК Зоря

Недаремно екс-тренер Зорі Юрій Вернидуб називав Богдана Лєднєва одним з найперспективніших гравців УПЛ.

Хавбек Зорі Богдан Лєднєв визнаний найкращим гравцем луганців у серпні за підсумками голосування вболівальників, повідомляє офіційний сайт клубу.

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21-річний півзахисник випередив хавбека Богдана Михайліченка та форварда Назарія Русина, які посіли друге і третє місця відповідно.

В минулому місяці Лєднєву вдалось відзначитись трьома голами.

Нагадаємо, раніше наставник луганської команди Віктор Скрипник був визнаний найкращим тренером УПЛ в серпні.

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Теги
Зоря Зоря Богдан Михайліченко Богдан Михайліченко Богдан Лєднєв Богдан Лєднєв Назарій Русин Назарій Русин
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