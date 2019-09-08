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Леднев – лучший игрок Зари в августе

20:42 15 Читати українською
Леднев – лучший игрок Зари в августе
Богдан Леднев / Фото ФК Заря

Недаром экс-тренер Зари Юрий Вернидуб называл Богдана Леднева одним из самых перспективных игроков УПЛ.

Хавбек Зари Богдан Леднев признан лучшим игроком луганчан в августе по итогам голосования болельщиков, сообщает официальный сайт клуба.

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21-летний полузащитник опередил хавбека Богдана Михайличенко и форварда Назария Русина, занявшие второе и третье места соответственно.

В прошлом месяце Ледневу удалось отличиться тремя голами.

Напомним, ранее наставник луганской команды Виктор Скрипник был признан лучшим тренером УПЛ в августе.

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