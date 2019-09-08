Богдан Леднев - лучший игрок «Зари» в августе, по версии болельщиков!



На протяжении всей недели Вы, дорогие болельщики, голосовали в наших соц.сетях, и уверенную победу одержал Богдан Леднев. На 2 месте расположился Богдан Михайличенко, а "бронза" досталась Назарию Русину! pic.twitter.com/1nb7p7YpbD