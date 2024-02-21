"У нас є тренування, яке необхідно провести, кілька незначних пошкоджень. Лео Балерді дискваліфікований, Жордан Верету близький до відновлення, також є кілька некваліфікованих гравців. Завтра вранці ми проведемо тренування з доступними гравцями.

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Вони відчувають відповідальність, їм дуже сподобався тренер. Таке трапляється, але важливо те, що ми граємо єврокубковий матч на Велодромі, перед нашими вболівальниками. Є тільки одне рішення – виграти і пройти кваліфікацію.

Мені потрібно багато чого підготувати. Але коли ти граєш 120 хвилин, ти повинен бути в стані, щоб вистрілити, а до цього у мене є інші речі, до яких потрібно підготуватися. Деякі гравці не можуть грати весь матч. Важливими є лідерство, агресія та концентрація, які мають вирішальне значення.

Це найдрібніші деталі, які мають значення. Вони розуміють це, тому що вони нещасні, що втратили свого наставника. Пау Лопес сьогодні пройде обстеження. Він хоче зіграти в матчі, але щоб у нього були всі умови. Ми займались лише індивідуальними речами. Я розмовляю з гравцями, кажу їм, що життя складається з важких моментів, але потрібно вміти взяти себе в руки і говорити про завтра", – цитує Гассе LaProvence.

Нагадаємо, матч Марсель – Шахтар відбудеться вже завтра, 22 лютого, початок о 22:00. Перша зустріч між командами завершилась нічиєю 2:2.

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