Шахтар поїхав у гості до Марселя на матч-відповідь плей-офф Ліги Європи 2023/24. Який прогноз букмекерів, підкаже "Футбол 24".

Матч Марсель – Шахтар відбудеться у четвер, 22 лютого, о 22:00 за Києвом. Перша гра завершилася результативною нічиєю в Гамбурзі. "Гірникам" потрібна перемога в основний/додатковий час або по пенальті для проходу в наступний раунд.

Шахтар врятувався від поразки Марселю в Лізі Європи – драма, гол у доданий час і серйозні втрати на матч-відповідь

Марсель – Шахтар: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Шахтар гратиме на полі суперника, тому підходить до матчу-відповіді явним аутсайдером. Фахівці контори Bet365 на перемогу донеччан в основний час виставили коефіцієнт 4.75, тоді як на звитягу Марселя – 1.72, а на нічию – 3.8.

Вихід Шахтаря в 1/8 фіналу оцінений коефіцієнтом 3, а підсумковий успіх Марселя – 1.36. Тобто команда Маріно Пушіча може створити сенсацію.

У першому матчі команди забили 4 голи. Другий матч також очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) у Bwin можна поставити з коефіцієнтом 1.7, а на відповідний тотал менше – за 2.05. Гола знову найбільше чекають від Сікана (3.8).

Марсель між поєдинками з Шахтарем змінив тренера. На заміну Дженнаро Гаттузо прийшов Жан-Луї Гассе, якого нещодавно з ганьбою звільнили зі збірної Кот-д'Івуару.