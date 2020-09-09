Перед стартом нового сезону в англійській Прем'єр-лізі форвард Александр Ляказетт хоче отримати розуміння свого місця в лондонському Арсеналі.

Французький нападник хоче роз'яснень щодо своєї ролі в команді, стверджує ESPN.

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Арсенал нібито не проти заробити на продажі Ляказетта, в послугах якого зацікавлені Ювентус і мадридський Атлетіко. Сам форвард готовий розглянути варіанти нового працевлаштування, але перед прийняттям рішення хоче зрозуміти, яке місце йому відвів у своєму проекті керманич "канонірів" Мікель Артета.

У сезоні 2019/20 Александр Ляказетт провів 39 матчів у всіх турнірах, у яких забив 12 м'ячів. У недавньому матчі за Суперкубок Англії він не потрапив до заявки лондонців.

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