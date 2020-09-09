Перед стартом нового сезона в английской Премьер-лиге форвард Александр Ляказетт хочет получить понимание своего места в лондонском Арсенале.

Французский нападающий хочет разъяснений относительно своей роли в команде, утверждает ESPN.

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Арсенал якобы не прочь заработать на продаже Ляказетта, в услугах которого заинтересованы Ювентус и мадридский Атлетико. Сам форвард готов рассмотреть варианты нового трудоустройства, но перед принятием решения хочет понять, какое место ему отвел в своем проекте наставник "канониров" Микель Артета.

В сезоне 2019/20 Александр Ляказетт провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей. В недавнем матче за Суперкубок Англии он не попал в заявку лондонцев.

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