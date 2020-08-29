"Якщо ви поглянете на наявні в Арсенала активи, то побачите, що їх зовсім небагато.

Арсенал розглядає обмін гравцями з Ювентусом

У їхньому розпорядженні ще залишається Обамеянг, але в нього залишився усього рік за контрактом. Не знаю, що буде, якщо Арсенал продасть Ляказетта", – цитує Парлора Goal.

Нагадаємо, що француз близький до переходу в Атлетіко за орієнтовно 35 млн євро. Також інтерес до нього проявляють туринський Ювентус і міланський Інтер.

У сезоні 2019/20 Александр Ляказетт провів 39 матчів у всіх турнірах, у яких забив 12 м'ячів і віддав 7 результативних передач.

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