Львів'яни та донеччани зіграють двічі поспіль – між 20 та 21 турами 12 чи 13 квітня. Остаточна дата залежатиме від дати наступного матчу, стверджує ТаТоТаке.

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Попередньо клуби домовились розділити ці поєдинки, які прийматиме Арена Львів, 3-денною паузою для відновлення. На нового наставника львів'ян Анатолія Безсмертного очікує шалений календар – Динамо, СК Дніпро-1 та 2 матчі з Шахтарем.

Нагадаємо, дуель мала відбутись ще 8 жовтня, але Шахтар попросив УПЛ перенести її у зв'язку з напруженим єврокубковим графіком та логістичними труднощами.

Нараз "гірники" очолюють турнірну таблицю УПЛ, маючи в активі 42 пункти. Львів йде останнім із 13-ма заліковими балами.

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