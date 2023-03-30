Ігор Йовічевіч лідирує за цим показником. Він протягом 17 ігор випустив 9 гравців, які відзначились голом після виходу на заміну, інформує офіційний сайт УПЛ.

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Головний тренер Зорі Патрік ван Леувен має у своєму активі шість таких дій, а наставник СК Дніпро-1 Олександр Кучер – п'ять. У першу п'ятірку перед звільненням зі Львова потрапив Олег Дулуб, який виконав 4 успішні заміни. Стільки ж у Юрія Гури, який очолював Олександрію у першій частині чемпіонату.

Загалом у поточному сезоні УПЛ бодай одну гольову заміну виконали 20 тренерів. 20-м якраз став наставник Інгульця Сергій Ковалець у 18-му турі.