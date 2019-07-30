Львів здобув важку вольову перемогу над Десною

ФК Львів не без проблем обіграв чернігівську Десну в рамках першого туру УПЛ.

Десна вступає у новий сезон з дуже високими очікуваннями як від власних вболівальників, так і від усіх сторонніх спостерігачів. Якщо у минулому році чернігівці мали завдання зачепитися за топ-6, то тепер цілком реально замахнутися на бронзові медалі.

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Львів розчарував у минулому сезоні, видавши непогану першу частину й повністю розклеївшись у другій. Чи зможуть "леви" хоча б повторити минулорічне досягнення – велике питання.

Звітний поєдинок розпочався з агресивних атак чернігівців, а Львів відповів небезпечними розіграшами стандартів. Проте відкрити рахунок вдалося все ж господарям. Богданов виконав подачу з лівого флангу, після чого залишалося лише підправити м'яч у дальній кут головою, що з легкістю зробив Денис Фаворов.

Десна ще до перерви мала шанси на те, щоб подвоїти перевагу, але рахунок на табло так і не змінився. Друга половина розпочалася зі швидкого гола Львова. Точно в нижній кут пробив Пернамбуко після відмінного пасу Приймака п'ятою.

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Після цього небезпека по черзі виникала біля обох воріт. Однак довести справу до результативного завершення вдалося лише гостям. Ренан віддав геніальний пас на Алваро в чужий штрафний, після чого просто треба було пробити повз голкіпера, з чим бразилець легко впорався.

Після трьох зіграних матчів першого туру ще не було зафіксовано жодної нічиєї. Таким чином Львів наразі перебуває у когорті лідерів, а Десна – внизу таблиці.

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