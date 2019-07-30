Колос здобув сенсаційну перемогу над Маріуполем у дебютному матчі в УПЛ

Красиві голи Євгена Смирного та Віталія Гавриша допомогли Колосу здобути вольову перемогу в матчі проти Маріуполя.

Перший тайм цієї зустрічі вразив своїми швидкостями та кількістю небезпечних моментів. Після невеличкої розвідки Колос почав тероризувати Маріуполь швидкими проривами: зокрема, на 13-й хвилині по флангу класно пройшов Ільїн, однак його простріл в останній момент вибили захисники. Ковалівці заробили кутовий, після якого м'яч вилетів за межі штрафного точно на ногу Мігунову – той же одразу "бахнув" з лівої у ближню дев'ятку. Худжамов виконав блискучий сейв, а вже у наступній атаці Маріуполь покарав Колос за необачність: Максименко провалився при перехопленні передачі Полегенька, а Фомін прийняв м'яч, пройшов до воріт та пробив між ніг Яшкова – 0:1!

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Після цього Колос побіг відігруватись, закидаючи карний майданчик азовців подачами та намагаючись пробити з будь-якої позиції. Захисники гостей грали надійно, а Фомін на 22-й ледь не закрив інтригу в матчі своїм дублем: Полегенько навісив Руслану точно на голову, але той з кількох метрів запустив м'яч над поперечкою. На 25-й з-за меж штрафного приклався Чурко, однак сфера пролетіла поруч з воротами – Колос відповів виходом Смирного на край штрафного з ударом точно в руки Худжамову. На 29-й ковалівці зіграли набагато гостріше: Ільїн вивів Нехтія на ударну позицію в карному майданчику, однак голкіпер вчасно скоротив кут обстрілу та парирував удар.

Команди продовжували обмін швидкими контратаками з відкриттям широких зон. Спостерігати такий футбол було дуже приємно – особливо Руслану Костишину. Його підопічні з кожною хвилиною все ближче наближувались до воріт суперника, а на 35-й ледь не відігрались після подачі Морозка у штрафний – Худжамов пролетів повз м'яч, але Нехтій не встиг замкнути. Втім, на 41-й Колос забив доволі логічний гол після прориву Смирного з лівого флангу на край штрафного з красивим ударом у дев'ятку – 1:1! На 44-й же Ільїн міг вивести дебютантів уперед, однак при виході віч-на-віч з Худжамовим вінгер пробив точно у нього.

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По перерві Колос пішов уперед, вже на 48-й хвилині створивши супермомент. Смирний прорвався на правий край карного майданчика та вистрілив по воротах, однак голкіпер ногою парирував удар. Нехтій тут же зіграв на добиванні й влучив у стійку, а Задоя з відскоку у вирішальний момент не зміг пробити по м'ячу. Маріуполь спробував відповісти на 52-й проходом Мишньова з дальнім ударом, але вийшло занадто неточно. На 54-й же добре зіграв Яшков, який взяв удар Чурка метрів з 10-ти.

На початку 60-х хвилин матч перестав бути таким гострим, як до цього. Почалася фаза позиційної боротьби, в якій краще виглядали ковалівці. Гості почали часто фолити, що, зрештою вилилось у штрафний на 67-й хвилині – Яворський небезпечно підкотився прямо перед власним карним майданчиком. Гавриш підійшов до м'яча й прямим ударом відправив його точно у дев'ятку – 2:1! Щоправда, повтор показав відсутність фолу не було, однак VAR ніхто не використовував.

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Вже на 69-й Фомін міг відновити справедливість, вирвавшись прямо на голкіпера Яшкова, однак той парирував його постріл з гострого кута. Руслан Костишин одразу провів кількома замінами, збивши тем гри, однак Маріуполь все одно ліз уперед. Азовці могли відігратися на 77-й хвилині після замикання подачі у виконанні Яворського, але його удар пройшов над поперечкою. На 80-й же дебютанти залишились у меншості після грубого підкату Максименка, який отримав другу жовту картку.

Завершення поєдинку було дуже нервовим. Колос тримав рахунок, не просто відбиваючись, а й вилітаючи у швидкі контратаки. Маріуполь намагався закидувати карний майданчик навісами, однак нічого не допомагало. Зрештою, фінальний свисток зафіксував сенсаційну перемогу Колоса – 2:1! Таким чином, ковалівці разом зі Львовом як мінімум на добу очолили турнірну таблицю.

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