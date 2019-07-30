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Колос здобув сенсаційну перемогу над Маріуполем у дебютному матчі в УПЛ

20:54 1936 Читать на русском
Колос здобув сенсаційну перемогу над Маріуполем у дебютному матчі в УПЛ
Колос здобув сенсаційну перемогу над Маріуполем у дебютному матчі в УПЛ

Красиві голи Євгена Смирного та Віталія Гавриша допомогли Колосу здобути вольову перемогу в матчі проти Маріуполя.

41’ Євген Смирний
67’ Віталій Гавриш
84’ Максим Максименко
 
Руслан Фомін 15’
15’ Руслан Фомін
41’ Євген Смирний
67’ Віталій Гавриш
84’ Максим Максименко

Перший тайм цієї зустрічі вразив своїми швидкостями та кількістю небезпечних моментів. Після невеличкої розвідки Колос почав тероризувати Маріуполь швидкими проривами: зокрема, на 13-й хвилині по флангу класно пройшов Ільїн, однак його простріл в останній момент вибили захисники. Ковалівці заробили кутовий, після якого м'яч вилетів за межі штрафного точно на ногу Мігунову – той же одразу "бахнув" з лівої у ближню дев'ятку. Худжамов виконав блискучий сейв, а вже у наступній атаці Маріуполь покарав Колос за необачність: Максименко провалився при перехопленні передачі Полегенька, а Фомін прийняв м'яч, пройшов до воріт та пробив між ніг Яшкова – 0:1!

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Після цього Колос побіг відігруватись, закидаючи карний майданчик азовців подачами та намагаючись пробити з будь-якої позиції. Захисники гостей грали надійно, а Фомін на 22-й ледь не закрив інтригу в матчі своїм дублем: Полегенько навісив Руслану точно на голову, але той з кількох метрів запустив м'яч над поперечкою. На 25-й з-за меж штрафного приклався Чурко, однак сфера пролетіла поруч з воротами – Колос відповів виходом Смирного на край штрафного з ударом точно в руки Худжамову. На 29-й ковалівці зіграли набагато гостріше: Ільїн вивів Нехтія на ударну позицію в карному майданчику, однак голкіпер вчасно скоротив кут обстрілу та парирував удар.

Команди продовжували обмін швидкими контратаками з відкриттям широких зон. Спостерігати такий футбол було дуже приємно – особливо Руслану Костишину. Його підопічні з кожною хвилиною все ближче наближувались до воріт суперника, а на 35-й ледь не відігрались після подачі Морозка у штрафний – Худжамов пролетів повз м'яч, але Нехтій не встиг замкнути. Втім, на 41-й Колос забив доволі логічний гол після прориву Смирного з лівого флангу на край штрафного з красивим ударом у дев'ятку – 1:1! На 44-й же Ільїн міг вивести дебютантів уперед, однак при виході віч-на-віч з Худжамовим вінгер пробив точно у нього.

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По перерві Колос пішов уперед, вже на 48-й хвилині створивши супермомент. Смирний прорвався на правий край карного майданчика та вистрілив по воротах, однак голкіпер ногою парирував удар. Нехтій тут же зіграв на добиванні й влучив у стійку, а Задоя з відскоку у вирішальний момент не зміг пробити по м'ячу. Маріуполь спробував відповісти на 52-й проходом Мишньова з дальнім ударом, але вийшло занадто неточно. На 54-й же добре зіграв Яшков, який взяв удар Чурка метрів з 10-ти.

На початку 60-х хвилин матч перестав бути таким гострим, як до цього. Почалася фаза позиційної боротьби, в якій краще виглядали ковалівці. Гості почали часто фолити, що, зрештою вилилось у штрафний на 67-й хвилині – Яворський небезпечно підкотився прямо перед власним карним майданчиком. Гавриш підійшов до м'яча й прямим ударом відправив його точно у дев'ятку – 2:1! Щоправда, повтор показав відсутність фолу не було, однак VAR ніхто не використовував.

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Вже на 69-й Фомін міг відновити справедливість, вирвавшись прямо на голкіпера Яшкова, однак той парирував його постріл з гострого кута. Руслан Костишин одразу провів кількома замінами, збивши тем гри, однак Маріуполь все одно ліз уперед. Азовці могли відігратися на 77-й хвилині після замикання подачі у виконанні Яворського, але його удар пройшов над поперечкою. На 80-й же дебютанти залишились у меншості після грубого підкату Максименка, який отримав другу жовту картку.

Завершення поєдинку було дуже нервовим. Колос тримав рахунок, не просто відбиваючись, а й вилітаючи у швидкі контратаки. Маріуполь намагався закидувати карний майданчик навісами, однак нічого не допомагало. Зрештою, фінальний свисток зафіксував сенсаційну перемогу Колоса – 2:1! Таким чином, ковалівці разом зі Львовом як мінімум на добу очолили турнірну таблицю.

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Колос - Маріуполь Колос Колос Маріуполь Маріуполь
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