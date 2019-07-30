Смирний розкішним ударом забив дебютний гол Колоса в УПЛ

Півзахисник Колоса Євген Смирний відзначився голом у матчі з Маріуполем в рамках першого туру УПЛ.

Хавбек, який виступає за команду з Ковалівки на правах оренди з Динамо, за рахунку 0:1 зумів відновити рівновагу.

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Євгент отримав м'яч поблизу лівого кута штрафного майданчика і потужним ударом закрутив його у дальній кут ворот азовців.

Відзначимо, що це м'яч став дебютним в УПЛ як для Смирного, так і для Колоса.