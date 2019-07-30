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Смирний розкішним ударом забив дебютний гол Колоса в УПЛ

20:42 1203 Читать на русском
Смирний розкішним ударом забив дебютний гол Колоса в УПЛ
Євген Смирний (праворуч) / фото: Колос

 Півзахисник Колоса Євген Смирний відзначився голом у матчі з Маріуполем в рамках першого туру УПЛ.

41’ Євген Смирний
67’ Віталій Гавриш
84’ Максим Максименко
 
Руслан Фомін 15’
15’ Руслан Фомін
41’ Євген Смирний
67’ Віталій Гавриш
84’ Максим Максименко

Хавбек, який виступає за команду з Ковалівки на правах оренди з Динамо, за рахунку 0:1 зумів відновити рівновагу.

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Євгент отримав м'яч поблизу лівого кута штрафного майданчика і потужним ударом закрутив його у дальній кут ворот азовців.

Відзначимо, що це м'яч став дебютним в УПЛ як для Смирного, так і для Колоса.

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Теги
Відеоновини Колос - Маріуполь Колос Колос Євген Смирний Євген Смирний
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