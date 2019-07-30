Львов добыл тяжелую волевую победу над Десной

ФК Львов не без проблем обыграл черниговскую Десну в рамках первого тура УПЛ.

Десна вступает в новый сезон с очень высокими ожиданиями как у собственных болельщиков, так и у всех посторонних наблюдателей. Если в прошлом году черниговцы имели задачу зацепиться за топ-6, то теперь вполне реально замахнуться на бронзовые медали.

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Львов разочаровал в прошлом сезоне, выдав неплохую первую часть и полностью розклеившись во второй. Смогут ли "львы" хотя бы повторить прошлогоднее достижение – большой вопрос.

Отчетный поединок начался с агрессивных атак черниговцев, а Львов ответил опасными розыгрышами стандартов. Однако открыть счет удалось все же хозяевам. Богданов выполнил подачу с левого фланга, после чего оставалось только подправить мяч в дальний угол головой, что с легкостью сделал Денис Фаворов.

Десна еще до перерыва имела шансы на то, чтобы удвоить преимущество, но счет на табло так и не изменился. Вторая половина началась с быстрого гола Львова. Точно в нижний угол пробил Пернамбуко после отличного паса Приймака пятой.

После этого опасность поочередно возникала у обоих ворот. Однако довести дело до результативного завершения удалось только гостям. Ренан отдал гениальный пас на Алваро в чужой штрафной, после чего просто надо было пробить мимо голкипера, с чем бразилец легко справился.

После трех сыгранных матчей первого тура еще не было зафиксировано ни одной ничьей. Таким образом Львов сейчас находится в когорте лидеров, а Десна – внизу таблицы.

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