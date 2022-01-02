Львів визначився з трьома командами, з якими проведе контрольні матчі на зборах у Туреччині.

Зимові збори Львова у Туреччині триватимуть з 17 січня по 17 лютого, повідомляє офіційний сайт клубу.

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За цей час команда проведе щонайменше три поєдинки. 22 січня "синьо-золоті леви" зіграть з австрійським Хартбергом, 26 січня – з Динамо Тбілісі, а 28 січня – з чеським Тепліце. Наразі ще тривають переговори з двома клубами.

Додамо, що Львів завершив 2021 рік на 12 місці в УПЛ з 17 очками в активі.

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