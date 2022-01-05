Тренер вратарей Вадим Деонас завершил работу во Львове, сообщает официальный сайт "горожан".

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46-летний специалист прекратил сотрудничество с клубом по согласию сторон.

Напомним, Деонас присоединился к тренерскому штабу Львова еще в январе 2020 года. С тех пор он успел поработать в клубе под руководством пяти разных наставников.

Кто заменит Вадима в команде Олега Дулуба, пока неизвестно – ранее СМИ сватали на эту должность Василия Хомутовского, однако белорусский специалист не подтвердил приглашение в команду своего земляка.

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