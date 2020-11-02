Львів визначився, хто тренуватиме команду після перемоги над Ворсклою
В. о. головного тренера Львова Віталій Шумський прокоментував перемогу над Ворсклою та розповів, хто готуватиме команду до найближчого матчу.
"При підготовці до поєдинку ми проаналізували чотири останні матчі полтавчан, які запам'яталися блискавичними виходами в контратаку. Тому важливо було чітко діяти при забіганнях суперника. Вважаю, що хлопці впоралися з поставленим завданням, порадували ігровою дисципліною і награли на перемогу. Адже в другому таймі ми не реалізували ще кілька гольових моментів. Втім, останнє слово могло бути за Ворсклою, однак наш воротар Орест Костик парирував пенальті.
Перша поразка Ворскли в сезоні з незабитим пенальті на 99-й хвилині у відеоогляді матчу проти Львова
На мій погляд, нічийний результат був би несправедливим для нашої команди. Багато експертів чомусь назвали цю перемогу сенсаційною. Я так не вважаю, підопічні просто довели, що вміють грати в футбол, вміють тримати удар. Записавши до свого активу першу перемогу, впевнений, ми зробили чудовий подарунок президенту ФК Львів Богдану Копитку, у якого день народження.
Після матчу мені повідомили, що я буду виконувати обов'язки головного тренера і в наступному календарному матчі – з Олександрією. На завтра вихідний не запланований, будуть відновлювальні процедури, а у вівторок почнемо підготовку до чергового випробування. Тим більше, що вже в четвер збираємося виїжджати в Олександрію на своєму клубному автобусі", – цитує Віталія Шумського Meta ratings.
Нагадаємо, Львів мінімально обіграв Ворсклу (1:0). Для полтавців цей програш став першим у поточному сезоні, а от львів'яни здобули перемогу вперше за 19 матчів. Після восьми турів команда Максимова розташувалась на 3 місці з 15-ма очками, Львів йде передостаннім.
Львів втримав перемогу над Ворсклою й перервав 19-матчеву безвиграшну серію – полтавці зазнали першої поразки в сезоні