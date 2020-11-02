"При підготовці до поєдинку ми проаналізували чотири останні матчі полтавчан, які запам'яталися блискавичними виходами в контратаку. Тому важливо було чітко діяти при забіганнях суперника. Вважаю, що хлопці впоралися з поставленим завданням, порадували ігровою дисципліною і награли на перемогу. Адже в другому таймі ми не реалізували ще кілька гольових моментів. Втім, останнє слово могло бути за Ворсклою, однак наш воротар Орест Костик парирував пенальті.

Перша поразка Ворскли в сезоні з незабитим пенальті на 99-й хвилині у відеоогляді матчу проти Львова

На мій погляд, нічийний результат був би несправедливим для нашої команди. Багато експертів чомусь назвали цю перемогу сенсаційною. Я так не вважаю, підопічні просто довели, що вміють грати в футбол, вміють тримати удар. Записавши до свого активу першу перемогу, впевнений, ми зробили чудовий подарунок президенту ФК Львів Богдану Копитку, у якого день народження.

Після матчу мені повідомили, що я буду виконувати обов'язки головного тренера і в наступному календарному матчі – з Олександрією. На завтра вихідний не запланований, будуть відновлювальні процедури, а у вівторок почнемо підготовку до чергового випробування. Тим більше, що вже в четвер збираємося виїжджати в Олександрію на своєму клубному автобусі", – цитує Віталія Шумського Meta ratings.

Нагадаємо, Львів мінімально обіграв Ворсклу (1:0). Для полтавців цей програш став першим у поточному сезоні, а от львів'яни здобули перемогу вперше за 19 матчів. Після восьми турів команда Максимова розташувалась на 3 місці з 15-ма очками, Львів йде передостаннім.

Львів втримав перемогу над Ворсклою й перервав 19-матчеву безвиграшну серію – полтавці зазнали першої поразки в сезоні