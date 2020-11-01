У поєдинку 8-го туру УПЛ проти Ворскли Львів перервав свою безвиграшну серію. Відео гола та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Відставка Цецадзе та відхід кількох легіонерів добряче струсонули львівський клуб. Як наслідок, "синьо-золотим" вдалось відібрати очки у одного з лідерів чемпіонату. Гру вирішив один єдиний гол, забитий в середині першого тайму – 21-річний форвард Львова Назарій Нич відкрив лік своїм голам в УПЛ.

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Цікаво, що на сьомій доданій до матчу хвилині Ворскла могла врятувати очко: арбітр за гру рукою призначив одинадцятиметровий, який взявся виконувати Ібрахім Кане. Дуель з голкіпером Львова закінчилась безрезультатно – Орест Костик вгадав напрям удару легіонера Ворскли і приніс своїй команді першу перемогу в сезоні.

Поразка залишила полтавців на третій сходинці турнірної таблиці – від лідера першості Динамо команду Максимова відділяє вже 5 очок. Львів вперше в сезоні покинув останнє місце, перебравшись на 13-тий щабель.

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