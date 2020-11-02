И. о. главного тренера Львова Виталий Шумский прокомментировал победу над Ворсклой и рассказал, кто будет готовить команду к ближайшему матчу.

"При подготовке к поединку мы скрупулезно проанализировали четыре последних матча полтавчан, которые запомнились молниеносными выходами в контратаку. Поэтому важно было не оголять тылы, четко действовать при забеганиях соперника. Считаю, что ребята справились с поставленной задачей, порадовали игровой дисциплиной и наиграли на победу. Ведь во втором тайме мы не реализовали еще несколько голевых моментов. Впрочем, последнее слово могло быть за Ворсклой, однако наш вратарь Орест Костык парировал пенальти.

Первое поражение Ворсклы в сезоне с незабитым пенальти на 99-й минуте в видеообзоре матча против Львова

На мой взгляд, ничейный итог был бы несправедливым для нашей команды. Многие эксперты почему-то назвали эту победу сенсационной. Я так не считаю, подопечные просто доказали, что умеют играть в футбол, умеют держать удар. Записав в свой актив первую победу, уверен, мы сделали отличный подарок президенту ФК Львов Богдану Копытко, у которого сегодня день рождения.

После матче мне сообщили, что я буду исполнять обязанности главного тренера и в следующем календарном матче – с Александрией. Завтра выходной не запланирован, будут восстановительные процедуры, а во вторник начнем подготовку к очередному испытанию. Тем более, что уже в четверг собираемся выезжать в Александрию на своем клубном автобусе", – цитирует Виталия Шумского Meta ratings.

Напомним, Львов минимально обыграл Ворсклу (1:0). Для полтавчан этот проигрыш стал первым в текущем сезоне, а вот львовяне одержали победу впервые за 19 матчей. После восьми туров команда Максимова расположилась на 3 месте с 15-ю очками, Львов идет предпоследним.

Львов победил Ворсклу и прервал 19-матчевую безвыигрышную серию – полтавчане потерпели первое поражение в сезоне