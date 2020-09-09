Кешла підсилила атакувальну лінію форвардом ФК Львів Таварешем Альваро, повідомляє клуб у facebook.

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Контракт бразильця з азербайджанським клубом розрахований на один сезон. Transfermarkt оцінює 25-річного гравця у 300 тисяч євро, але за інформацією порталу, Тавареш приєднався до Кешли безкоштовно.

У минулому сезоні Альваро провів 26 матчів, в яких відзначився трьома голами. Варто відзначити, кольори Кешли також захищає екс-півзахисник Карпат Дмитро Кльоц.

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