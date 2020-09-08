"Наразі ми ще не визначились із цим питанням. Планували грати на Україні, але коли звернулися до ФК Карпати, нам відповіли, що проведення матчів коштуватиме 135 тисяч гривень. При тому, що гра на Львів Арені вартує 150 тисяч. Утім, ці два стадіони не варто й порівнювати. Це всім зрозуміло. Наразі не знаю точно, де ми гратимемо, адже за таку ціну грати на стадіоні Україна не збираємося. Можливо, доведеться нам поїхати до Тернополя, де маємо вже напрацьований варіант, там можемо за невеликі кошти і проживати, і харчуватися, і проводити свої поєдинки.

Львів оголосив про перемогу над COVID-19 у таборі команди

Потрібно це питання, звісно, вирішувати якомога швидше. Маємо наразі дві виїзні зустрічі. Найближча з Колосом у Ковалівці, а згодом з Динамо у Києві. Далі маємо вдома приймати Зорю. Запасний варіант у нас завжди є – це стадіон у Тернополі, який ми на сезон також заявили. Будемо думати. Щодо Арени Львів, то вона теж висунула свої умови. Якщо гратимуть і Рух, і ПФК Львів на цьому стадіоні, то чекатимемо адекватної пропозиції, реальної ціни, яку зможемо заплатити", – цитує Паньківа офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, нещодавно у таборі Львова був спалах коронавірусу, через який команда пропустила гру першого туру УПЛ проти Миная.

"Беру без перегляду, в команді повинен бути рудий": як Циганков опинився у Динамо, а Блохін і Буряк прали форму у тазику