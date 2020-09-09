Кешла усилила атакующую линию форвардом ФК Львов Таварешем Альваро, сообщает клуб в facebook.

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Контракт бразильца с азербайджанским клубом рассчитан на один сезон. Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 300 тысяч евро, но по информации портала, Тавареш присоединился к Кешле бесплатно.

В прошлом сезоне Альваро провел 26 матчей, в которых отличился тремя голами. Стоит отметить, цвета Кешлы также защищает экс-полузащитник Карпат Дмитрий Кльоц.

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