Карпати готові об'єднатися з Рухом і Львовом та планують реконструкцію стадіону Україна – революційний проект "левів"

Львівський клуб представив інвестиційно-патріотичний проект, який отримав назву "Карпати-2020". У ньому передбачено масштабну реконструкцію стадіону Україна, залучення нових інвестицій, а також ймовірне об'єднання з двома іншими львівськими клубами.

Революційну концепцію розвитку клубу було опубліковано на офіційному сайті Карпат.

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Серед основних положень – реконструкція стадіону Україна, після якого кількість місць скоротиться з 28 тисяч до 15-ти. Натомість арену буде обладнано новим устаткуванням, а біля неї побудовано реабілітаційний центр для спортсменів-професіоналів, заклад харчування, офісні приміщення футбольного клубу Карпати, клубна спортивна школа, клубний музей, готель, спортивні зали для занять аеробікою, фітнесом, іншими спортивними видами масового напрямку, лікувально-процедурні приміщення, масажні, сауни, зал для ігрових видів спорту з трибунами на 1000 глядачів, заклади громадського харчування, банкетні зали, розважальні клуби, сувенірні магазини тощо.

Також Карпати пропонують об'єднання із сусідніми клубами – Львовом та Рухом. Подібний союз може посприяти захопленню лідерських позицій в УПЛ і успішним виступам на міжнародній арені. Кошти на проект клуб планує отримати від інвесторів. Попри згадку 2020 року у назві, усі завдання, які вказані у програмі Карпат, можуть розтягнутися на значно довший термін.

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