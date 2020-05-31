Львів у компенсований час врятував виїзну нічию з Ворсклою

В рамках матчу 24-го туру УПЛ Ворскла не втримала перемогу над Львовом (1:1).

Ворскла та Львів мали рівність за очками й перебували в чотирьох залікових балах від восьмого Маріуполя, який міг збільшити перевагу завдяки карпатівському інциденту. Саме тому Єгіше Мелікян палко молився на перших хвилинах зустріча в Полтаві – втім, Бог явно вболівав за господарів. На тлі рівного початку Ворсклі вдалося забити доволі швидкий гол: на 13-й хвилині після чергової хорошої діагоналі Альюна пішло переведення в центр та пас на лінію штрафного Пуцліну – той не встиг зачепитися за м'яч, але ворота тут же розстріляв Кане.

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В наступні 20 хвилин небезпечних моментів не виникало, але Ворскла явно грала краще за Львів. На 31-й це могло вилитись у гол Степанюка, який пробив головою над поперечиною, а на 40-й Руслан вже влучав точно в неї – гостям вдалося огризнутися непоганим ударом Нича, однак його ногою парирував Різник. Зрештою, на перерву команди пішли за мінімальної переваги полтавців.

На старті другого тайму Ворскла могла подвоїти свою перевагу зусиллями Кулача. На 53-й хвилині Владислав пробивав метрів з 11-ти в руки Сарнавському, а на 58-й йому просто не пощастило: Васін виконав подачу з правого флангу, Степанюк зачепився за неї, Кане скинув на лінію воротарського, а Кулач замкнув у кут – Борзенко виніс м'яч зі стрічки! На 63-й Кулач запоров ще один момент, не влучивши у площину після класного пасу Васіна в район воротарського. Львову вдалося огризнутися аж на 70-й, коли Борзенко бив головою з близької дистанції повз Різника, але і тут голкіпера підстрахували захисники.

Останні 20 хвилин пройшли під знаком великої кількості замін та банальних рішень зі боку обох команд. Кілька разів футболісти перевірили голкіперів ударами з дистанції, а також розіграли кілька цікавих контратак – от і все. Здавалося, що матч завершиться мінімальною перемогою Ворскли, однак на 90+3 хвилині Пуцлін підіграв рукою у власному штрафному. Арбітр призначив пенальті, а Шина його впевнено реалізував – 1:1! Львів врятувався від поразки.

Таким чином, Ворскла та Львів набрали по 22 очки, залишившись на дев'ятій та десятій сходинках у турнірній таблиці.

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