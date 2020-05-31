Львов в компенсированное время спас выездную ничью с Ворсклой

В рамках матча 24-го тура УПЛ Ворскла не удержала победу над Львовом (1:1).

Ворскла и Львов имели равенство по очкам и находились в четырех зачётных баллах от восьмого Мариуполя, который мог увеличить своё преимущество благодаря карпатовскому инциденту. Именно тему Егише Меликян горячо молился на первых минутах встречи в Полтаве – впрочем, Бог явно болел за хозяев. На фоне равного начала Ворскле удалось забить достаточно быстрый гол: на 13-й минуте после очередной хорошей диагонали Альюна пошёл перевод в центр и пас на линию штрафной Пуцлину – тот не успел зацепиться за мяч, но ворота тут же расстрелял Кане.

В последующие 20 минут опасных моментов не возникало, но Ворскла явно играла лучше, чем Львов. На 31-й это могло вылиться в гол Степанюка, пробившего головой над перекладиной, а на 40-й Руслан уже пробил точно в неё – гостям удалось огрызнуться неплохим ударом Нича, однако его ногой парировал Ризнык. В конце концов, на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе полтавчан.

В начале второго тайма Ворскла могла удвоить своё преимущество усилиями Кулача. На 53-й минуте Владислав пробивал метров с 11-ти в руки Сарнавскому, а на 58-й ему не повезло: Васин исполнил подачу с правого фланга, Степанюк зацепился за неё, Кане сбросил на линию вратарской, а Кулач замкнул в угол – Борзенко вынес мяч с ленточки! На 63-й Кулач запорол ещё один классный момент, не попав в створ после классного паса Васина в район вратарской. Львову удалось огрызнуться аж на 70-й, когда Борзенко бил головой с близкого расстояния мимо Ризныка, но и здесь голкипера подстраховали защитники.

Последние 20 минут прошли под знаком большого количества замен и банальных решений по стороны обеих команд. Несколько раз футболисты проверили голкиперов ударами с дистанции, а также разыграли несколько интересных контратак – вот и всё. Казалось, что матч завершится минимальной победой Ворсклы, однако на 90+3 минуте Пуцлин подыграл рукой в ​​собственной штрафной. Арбитр назначил пенальти, а Шина уверенно его реализовал – 1:1! Львов спасся от поражения.

Таким образом, Ворскла и Львов набрали по 22 очка, оставшись на девятой и десятой ступеньках в турнирной таблице.