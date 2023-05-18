Боси ФК Львів пропонують усім гравцям команди полюбовно розірвати контракти до завершення сезону, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

УПЛ та ПФЛ визначили дати проведення перехідних поєдинків

У переговори підключили і шантаж – футболістам пропонують одну повну зарплату у вигляді компенсації, а якщо гравці не погодяться, то ризикують залишитись ні з чим після вильоту в Першу лігу. Вже відомо, що Олексій Дитятьєв погодився на перехід, решта ще розмірковує.

Також повідомляється, що догравати сезон команда буде молодіжним складом. Відзначимо, що Львів останній з 13 очками, відстаючи від передостаннього місця на 9 пунктів.

УПЛ не стала цікавішою через рівність Шахтаря, СК Дніпро-1 та Зорі – не кожна чемпіонська інтрига рятує інтерес