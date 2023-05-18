Під час спільного засідання УПЛ та ПФЛ визначили дати проведення матчів за дві путівки в Прем'єр-лігу.

Два представники УПЛ (13 та 14 місця) і два представники Першої Ліги (3 та 4 місця) позмагаються за право грати в Прем'єр-лізі в наступному сезоні.

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Офіційний сайт УПЛ повідомляє, що стикові матчі відбудуться 10 та 14 червня. Зазначається, що в разі виклику гравців до національної чи молодіжної збірної України, поєдинки можуть провести 8 та 12 червня.

Зауважимо, що наразі з УПЛ в перехідні матчі можуть перейти Минай та Рух, які розташувались на 13 та 14 місцях за 4 тури до кінця чемпіонату. Поруч розташувались Чорноморець, Верес, Інгулець та Металіст 1925. У Першій лізі на вихід в УПЛ через стикові ігри претендують ЛНЗ, МФК Металург та Карпати.

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