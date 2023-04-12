Шахтер вырвал победу над Львовом (2:1) на последних секундах перенесенного поединка 6-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Поединок на Арене Львов сложился для лидера чемпионата очень непросто. В первом тайме серьезную травму получил Дмитрий Крыськив, который рискует пропустить несколько месяцев и не сыграть на молодежном Евро-2023.

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После перерыва Шахтер еще и пропустил. Георгий Гочолейшвили бильярдным ударом головой поразил угол ворот. Правда, собственных. "Горняки" быстро отыгрались – Судакову помог рикошет, после которого мяч влетел в сетку.

Ничейный счет держался до последних секунд. Шахтер давил, и достиг своего. Сикан сбросил на Келси, который головой принес гостям тяжелую победу. Команда Йовичевича набрала 49 очков и продолжает лидировать в УПЛ. Львов замыкает турнирную таблицу, отставая от зоны переходных матчей на 5 пунктов.

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