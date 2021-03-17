"Ця новина для нас стала несподіванкою. Ми готували стадіон, готували поле. Ми дотримувались рекомендацій. Ми не проводили матчів Премʼєр-ліги. Звичайно, що стадіон зазнав значних збитків.

Збірна України проведе найближчі матчі у Києві – Львів втратив право прийняти поєдинки відбору до ЧС-2022

Окрім того, маємо борги перед колективом. У нас вже чотири місяці заборгованість по зарплаті перед працівниками. Без подій Арена Львів не заробляє грошей. Держава нам не забезпечує заробітної плати, ми на неї маємо самі заробити. І відповідно, перенесення матчів Прем'єр-ліги на нас вплинуло дуже негативно", – цитує директорку стадіону Ольгу Манько видання Суспільне Новини.

Нагадаємо, збірна України розпочне відбір на ЧС-2022 гостьовим матчем проти Франції (24 березня). Потім заплановані дві домашні зустрічі – 28 березня проти Фінляндії і 31-го – проти Казахстану, які відбудуться у Києві на НСК Олімпійський.

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