УПЛ затвердила дати та час початку матчів п'ятого туру
Українська Прем'єр-ліга визначилась з графіком протистоянь у 5-му турі чемпіонату.
Матчі 5-го туру УПЛ будуть проводитись протягом 4 днів: з 20 по 23 серпня включно, повідомляє офіційний сайт організації.
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20 серпня (п'ятниця)
Ворскла – Металіст 1925 – 19:30
21 серпня (субота)
Верес – Минай – 17:00
СК Дніпро-1 – Рух – 19:30
Чорноморець – Шахтар – 19:30
22 серпня (неділя)
Маріуполь – Зоря – 17:00
Колос – Олександрія – 19:30
Динамо – Десна – 21:30
23 серпня (понеділок)
Львів – Інгулець – 19:30
Зауважимо, після двох турів в УПЛ лідирують Десна та Шахтар, які набрали по 6 очок. Динамо має лише три залікові бали, адже матч першого туру проти Миная був перенесений та відбудеться 11 серпня.
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