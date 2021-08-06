Матчі 5-го туру УПЛ будуть проводитись протягом 4 днів: з 20 по 23 серпня включно, повідомляє офіційний сайт організації.

Динамо підтвердило трансфер сенегальського півзахисника

20 серпня (п'ятниця)

Ворскла – Металіст 1925 – 19:30

21 серпня (субота)

Верес – Минай – 17:00

СК Дніпро-1 – Рух – 19:30

Чорноморець – Шахтар – 19:30

22 серпня (неділя)

Маріуполь – Зоря – 17:00

Колос – Олександрія – 19:30

Динамо – Десна – 21:30

23 серпня (понеділок)

Львів – Інгулець – 19:30

Зауважимо, після двох турів в УПЛ лідирують Десна та Шахтар, які набрали по 6 очок. Динамо має лише три залікові бали, адже матч першого туру проти Миная був перенесений та відбудеться 11 серпня.

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