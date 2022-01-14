"Синьо-золоті леви" розірвали контракт з Брікнером за обопільною згодою, стверджує meta-ratings.

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Клуб поки не повідомляв офіційно про відхід хавбека, який у цьому сезоні став гравцем основи львів'ян. Іван провів 18 матчів у поточному сезоні (2 з них – в Кубку України), але результативними діями не відзначався.

За свою кар'єру Брікнер встиг пограти за Тепловик, Суми, Олімпік та Рух.

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