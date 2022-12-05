Ель Пасо Локомотив, який виступає в американському USL (друга ліга в США), у своєму твіттері повідомив про прихід Дениса Костишина.

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Клуб поки не розголошує термін контракту з українцем, проте про Костишина в США вже відгукуються дуже позитивно. "Костишин – перевірений плеймейкер у півзахисті, і він допоможе очолити нашу атаку. Його технічні здібності та бачення – це те, що привернуло нашу увагу разом із його футбольним родоводом. Досвід і лідерство Костишина відіграватимуть важливу роль у всьому, що ми плануємо в сезоні 2023 року", – йдеться на офіційному сайті клубу.

Нагадаємо, Денис Костишин розірвав угоду з Олександрією, до якої приєднався на правах вільного агента. В цьому сезоні в його активі всього 3 матчі (130 хвилин) і один гол.

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