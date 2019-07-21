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Львів проведе спаринг з потенційним суперником Зорі в Лізі Європи

15:34 112 Читать на русском
Львів проведе спаринг з потенційним суперником Зорі в Лізі Європи
ФК Львів

ФК Львів продовжує готуватися до старту нового сезону в УПЛ.

Другий тренувальний збір у підготовці до офіційних матчів сезону-2019/20 років Львів завершить товариським матчем проти ізраїльської команди Бней-Єгуда, інформує прес-служба клубу.

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Зазначається, що матч відбудеться 25 липня о 16:00 у польському містечку Седльце. Цікаво, що команда з Тель-Авіва потрапила до 5-ї відбіркової групи при жеребкуванні 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи і може стати суперником луганської Зорі.

Нагадаємо, що в 1-му турі чемпіонату України Львів зіграє 30 липня в Чернігові з місцевою Десною. Початок гри о 19:00.

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Бней-Єгуда Бней-Єгуда Товариські матчі Львів Львів
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