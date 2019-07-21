Львов проведет спарринг с потенциальным соперником Зари в Лиге Европы

ФК Львов продолжает готовиться к старту нового сезона в УПЛ.

Второй тренировочный сбор в подготовке к официальным матчам сезона-2019/20 Львов завершит товарищеским матчем против израильской команды Бней-Иегуда, сообщает пресс-служба клуба.

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Отмечается, что матч состоится 25 июля в 16:00 в польском городке Седльце. Интересно, что команда из Тель-Авива попала в 5-ю отборочную группу при жеребьевке 3-го раунда квалификации Лиги Европы и может стать соперником луганской Зари.

Напомним, что в 1-м туре чемпионата Украины Львов сыграет 30 июля в Чернигове с местной Десной. Начало игры в 19:00.

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