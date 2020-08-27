Сергей Литовченко стал игроком Львова, сообщает официальный сайт клуба. Контракт с голкипером рассчитано на 1 сезон.

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В составе "сине-золотых львов" Литовченко будет играть под первым номером. Официальная презентация игрока состоится позже.

К слову, последним клубом вратаря была Волынь, с которым у Литовченко недавно завершился контракт. Также 32-летний игрок выступал за Черноморец, Олимпик, Динамо Тбилиси и другие команды.

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