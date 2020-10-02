Соль гратиме у складі Тенеріфе протягом сезону 2020/21 на правах оренди, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Зазначимо, що клуб із Канарських островів виступає у другому за силою дивізіоні чемпіонату Іспанії – Сегунді. До переходу в Динамо Соль грав у складі Реал Мадрид С, Луго, Ов’єдо, Вільяреал Б, Вільяреал і нідерландський Віллем ІІ.

Нагадаємо, іспанський форвард перебрався в Динамо взимку 2019 року. За неофіційною інформацією, кияни заплатили Віллему ІІ за цей перехід 3,5 млн євро. У поточному сезоні в активі Соля 3 поєдинки за "біло-синіх" та лише один гол – у ворота Шахтаря в матчі за Суперкубок України.

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