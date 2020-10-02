25-летний игрок уже внесен в заявку "сине-бело-золотых" на официальном сайте УПЛ.

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Основная позиция Чирьяка – центральный полузащитник, также он способен сыграть атакующего и левого хавбека. Тransfermarkt оценивает Чирьяка в 450 тысяч евро. По информации портала, трансфер состоялся на правах свободного агента.

К слову, последним клубом хорвата стал Зрински из Боснии и Герцеговины, в составе которого хавбек целом провел 79 матчей, дважды забил и отдал 10 ассистов. Также, Чирьяк провел 3 поединка в составе сборной Хорватии U-19.

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