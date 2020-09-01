Львів підписав екс-захисника Монако
"Містяни" здійснили чергове придбання, підсиливши свої захисні ряди.
Черговим новачком Львова став французький захисник туніського походження Маруан Міхоубі, повідомляє офіційний сайт "синьо-золотих".
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До "містян" 21-річний гравець приєднався на правах вільного агента. Угоду з футболістом укладено терміном на 3 роки, він виступатиме під номером 99.
Останнім клубом Міхоубі була команда Обань – представник третього за силою французького дивізіону. Є у захисника і досвід виступів за молодіжну команду Монако U-19. Transfermarkt оцінює гравця у 250 тисяч євро.
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