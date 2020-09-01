Очередным новичком Львова стал французский защитник тунисского происхождения Маруан Михоуби, сообщает официальный сайт "сине-золотых".

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К "горожанам" 21-летний игрок присоединился на правах свободного агента. Соглашение с футболистом подписано сроком на 3 года, он будет выступать под номером 99.

Последним клубом Михоуби была команда Обань – представитель третьего по силе французского дивизиона. Есть у защитника и опыт выступлений за молодежную команду Монако U-19. Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.

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